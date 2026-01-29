Alex Silipo debutta come scrittore con “Dell’amicizia, dell’amore, della persecuzione”

Il villadossolese Alex Silipo noto in Ossola e in provincia come cantautore ora fa il suo debutto anche come scrittore, Sarà presentato il 31 gennaio alle 19.30, al Circolo Arci Stella Alpina-Pedemonte, via Camona 8 a Gravellona Toce il suo primo libro.

Silipo 46 anni è cantante, insegnante di canto e pianoforte, autore di testi e poesie, nonché organizzatore di eventi musicali e culturali. Il romanzo “Dell’amicizia, dell’amore, della persecuzione” edito da Amazon segna il suo esordio letterario.È un racconto che unisce amicizia, sacrificio e salvezza, ma che accompagna il lettore fino all’ultima pagina, tra ciò che è reale, ciò che è immaginazione e, soprattutto, il dubbio che la storia non sia davvero conclusa.

Tra i personaggi del libro spicca la figura di Gustavo, nato a Bari nel 1931, deportato bambino ad Auschwitz insieme alla madre.“In questo suo primo romanzo, “Dell’amicizia, dell’amore, della persecuzione”, Alex Silipo – dice il critico letterario Giuseppe Possa - dimostra una sorprendente capacità di costruire una trama avvincente. La sua scrittura scorrevole e immediata, combina realismo invenzione e suggestioni surreali; i dialoghi sono vivaci, la tensione psicologica ben equilibrata. L’autore si muove con disinvoltura tra generi diversi fantasy, horror, fantascienza, storico, sentimentale creando un mosaico narrativo che attraversa luoghi, epoche e atmosfere con naturalezza”.

Alla presentazione con l'autore interverranno il critico letterario Giuseppe Possa, l'insegnante Carmen Modaffari, lo scrittore e giornalista Claudio Sassone e il poeta e attore Silvio Caio.