Nuova ciclabile a Crevoladossola, i lavori procedono secondo programma

Procedono regolarmente i lavori per la realizzazione della nuova pista ciclabile tra via Mazzini e il torrente Bogna a Crevoladossola. A fare il punto sull’avanzamento dell’intervento è il sindaco Giorgio Ferroni, che sottolinea il valore strategico dell’opera per la viabilità e la qualità della vita dei cittadini.

“Si tratta di un’infrastruttura importante – spiega il primo cittadino – che ha ottenuto l’approvazione e il sostegno della Provincia del Verbano Cusio Ossola, grazie anche all’impegno del presidente Alessandro Lana, e della Fondazione Cariplo”.

Dal punto di vista urbanistico, la nuova ciclabile contribuirà a migliorare la fruizione dei servizi per i residenti e a creare un collegamento funzionale e sicuro con Domodossola, favorendo una mobilità più sostenibile. Un intervento che, secondo l’amministrazione comunale, risponde a esigenze concrete del territorio.

Non sono mancate critiche sulla scelta del tracciato da parte di alcuni ex amministratori, oggi all’opposizione, ma Ferroni respinge le contestazioni: “Quelle osservazioni si sono rivelate infondate. I cittadini hanno dimostrato di apprezzare il progetto e attendono, come noi, la conclusione dei lavori con grande interesse”.