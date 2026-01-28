Ciss Ossola, un'assemblea straordinaria per parlare di accoglienza dei profughi

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali dell’Ossola ha indetto un’assemblea consortile straordinaria per affrontare alcune questioni urgenti legate alla gestione dei servizi sul territorio. La riunione è fissata per venerdì 30 gennaio alle 18.00 nella sede del Ciss di Domodossola, in via Mizzoccola.

L’assemblea sarà chiamata ad esprimersi sull’atto di indirizzo relativo alla convenzione per l’accoglienza e l’assistenza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e dei profughi provenienti dall’Ucraina, temporaneamente presenti sul territorio provinciale. La convenzione, che coinvolge più enti, coprirà il periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027. In discussione anche le variazioni al bilancio di previsione 2026–2028, un passaggio rilevante per la programmazione delle attività del consorzio.