Distretto dei Laghi, Gaiardelli: "La regione riconosca un modello che funziona"

Dopo l’assemblea dei soci del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola, alcune considerazioni da parte del presidente della Atl Francesco Gaiardelli. Assemblea, va ricordato, quella svoltasi nei giorni scorsi, che ha votato il bilancio di previsione 2026 all’unanimità, con una sola astensione, quella del comune di Quarna Sotto. È intervenuto in videocollegamento l’assessore regionale competente, Paolo Bongioanni, il quale ha illustrato le linee generali per l’anno in corso, mentre rispetto al tema del quadrate al momento l’assessore non si pronuncia perché continuerà gli approfondimenti necessari. Dice Gaiardelli: “Dall’assemblea è arrivata la richiesta di massima attenzione sul tema, invitando l’amministrazione piemontese, che con il 40% delle quote è il socio più importante e il maggior finanziatore, a riconoscere la nostra capacità organizzativa e, soprattutto, la forza dei numeri del Distretto laghi: 1 milione e 300mila arrivi e 4 milioni e 700mila presenze che ci pongono al centro dello scacchiere. L’auspicio, dunque, è quello che la regione premi il nostro modello virtuoso che ha dimostrato di saper funzionare bene. Uno schema che da 5 anni e mezzo a questa parte ha dato risultati enormi”.

Sul tavolo anche il tema del project manager. La regione, così è emerso, ha ribadito la volontà di dotare l’ente turistico di una tale figura – al riguardo Gaiardelli ha espresso parere positivo, sottolineando che per coprirne i costi sarebbe, però, necessario un incremento delle risorse e del capitale – e, al contempo, di far entrare nuovi soci privati. Si è parlato, infine, di futuro a breve e medio termine ed è stata posta l’attenzione sulla partecipazione alla prossima Bit di Milano (febbraio) e su alcuni progetti, tra cui quelli di “Articolo 21” dedicati al “lusso” di una vacanza sui nostri laghi e al racconto di torri e castelli nei quali il Distretto laghi è arrivato 1° e 2° a livello piemontese. Distretto laghi primo anche, per la parte Ossola, nel progetto Interreg “Stockalper”, in collaborazione con l’Unione Montana Alta Ossola.