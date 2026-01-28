Il Ministero dell'ambiente conferma il finanziamento di oltre 1 milione 600 mila euro per il Parco Valgrande

Tutti confermati i progetti per il clima presentati al Ministero dell’ente Parco Val Grande.

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha detto sì alle proposte presentate dall'Ente nell'ambito del programma "Parchi per il Clima" confermando al tempo stesso il finanziamento di 1.680.000 euro. Somma che è già stata trasferita per l'80% delle risorse, pari a 1.344.000,00 euro che consentirà l'avvio dei cantieri. Il restante 20% verrà erogato a seguito della rendicontazione dell'avanzamento dei lavori.

Diversi gli interventi approvati.

Dalla riqualificazione energetica scuole materne "Peron" di Verbania (un intervento dal costo totale di 561.600 euro, finanziato dal Mase per 300.000 euro, all’efficientamento energetico e adeguamento sismico della scuola "Testore" di Santa Maria Maggiore più l'installazione di un impianto fotovoltaico, che avrà dal Ministero un finanziamento di 520.000 euro.

Ma anche l’area di sosta ecosostenibile alla Punta di Bara di Ornavasso con moduli per bike station, servizi e info point (contributo ministeriale di circa 121.600 euro) e gli Interventi selvicolturali su 20 ettari della pineta di Caprezzo per trasformare boschi artificiali di pini in foreste naturali (200.000 euro dal Ministero). Infine la riqualificazione energetica totale dell'edificio che sarà la sede futura del Reparto Carabinieri Parco a Prata di Vogogna la cui efficienza sarà anche garantita da un sistema fotovoltaico con accumulo (dal Mase arriveranno 538.399 euro).

‘’Questi progetti -si legge sul sito dal Parco Val Grande - rappresentano un passo fondamentale per la sostenibilità del territorio, promuovendo la modernizzazione degli edifici pubblici e lo sviluppo di una mobilità dolce integrata nell'ecosistema locale. Attraverso l'uso di energie rinnovabili e tecnologie a basso impatto, gli interventi puntano a migliorare la qualità dei servizi per cittadini e turisti nel pieno rispetto dell'ambiente’’.