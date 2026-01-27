Domodossola investe sul Carnevale: una nuova convenzione tra comune e Comitato Pulenta e Sciriuii

Un’importante novità è stata annunciata dal sindaco di Domodossola Lucio Pizzi nell’ambito dell’organizzazione del Carnevale Domese 2026. L’amministrazione comunale ha stipulato una convenzione con il Comitato Pulenta e Sciriuii, che permetterà a quest’ultimo di avere a disposizione maggiori fondi e di organizzare la manifestazione con maggiore continuità e serenità.

“Non è solo un atto formale - spiega il sindaco - ma un segno di riconoscenza nei confronti di questi ragazzi che ogni anno si impegnano con grande passione a portare avanti una tradizione importante per la nostra città, che riunisce i cittadini e porta un momento di allegria e leggerezza”. La convenzione, della durata di tre anni, prevede lo stanziamento di 7500 euro all’anno da parte del comune, oltre a garantire gli interventi necessari per la manifestazione, come la presenza della polizia municipale e la pulizia e la sicurezza delle strade.

“Dobbiamo ringraziare il sindaco e l’amministrazione comunale - le parole del presidente del comitato Roberto Ghignone - perché questa convenzione ci dà maggiori certezze e un introito garantito per permetterci di organizzare al meglio la manifestazione e fare anche progetti a lungo termine”.