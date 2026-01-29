Successo per il calendario dell'avvento solidale: oltre 2.200 prodotti raccolti dalla Croce Rossa

Si è conclusa con risultati di grande valore umano e sociale l’edizione 2025 del Calendario dell’Avvento Solidale, l’iniziativa promossa dalla Croce Rossa di Domodossola che dal 1° al 24 dicembre ha coinvolto cittadini e famiglie del territorio in un gesto quotidiano di solidarietà concreta a favore delle persone in difficoltà.

Il progetto ha proposto un’idea semplice ma profondamente significativa: aggiungere ogni giorno un prodotto di prima necessità al proprio pacco – alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, legumi, conserve, biscotti, oltre a prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa – per poi consegnarlo, al termine del periodo, presso la sede della Croce Rossa di Domodossola o nelle unità territoriali che hanno collaborato all’iniziativa: Baceno, Formazza e Piedimulera.

La risposta del territorio è stata straordinaria. Complessivamente sono stati raccolti 84 pacchi, per un totale di circa 2.200 prodotti rendicontati, tra generi alimentari e articoli per la cura della persona, consegnati alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola.

Grazie a circa metà dei prodotti donati, i volontari dell’area sociale hanno potuto predisporre un pacco straordinario aggiuntivo destinato ai 134 assistiti che già ricevono un supporto mensile durante l’anno. Un gesto particolarmente apprezzato dai beneficiari, che in molti casi si sono recati personalmente in sede per il ritiro; laddove necessario, la consegna è avvenuta direttamente a domicilio.

I prodotti restanti sono stati stoccati in magazzino e verranno progressivamente utilizzati per le distribuzioni settimanali del martedì pomeriggio, assicurando così continuità e costanza nell’assistenza alle famiglie del territorio.

Ancora una volta, la comunità ossolana ha dimostrato una profonda sensibilità e un forte senso di responsabilità collettiva, trasformando un piccolo gesto quotidiano in un’azione concreta capace di incidere positivamente nella vita di chi attraversa un momento di fragilità. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Domodossola desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato al Calendario dell’Avvento Solidale: insieme, anche attraverso gesti semplici, è possibile fare davvero la differenza.