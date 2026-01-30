Il Cai di Villadossola vota per rinnovare il consiglio

Si rinnova il consiglio direttivo del Cai di Villadossola, che rimarrà in carica nel triennio 2026-2028. I soci potranno votare sabato 31 gennaio dalle 14 alle 19 e domenica 1° febbraio dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. La votazione è nella sede del Cai in via Boccaccio.

Tra i consiglieri uscenti rieleggibili ci sono Umberto Basaglia, Renato Broggio, Matteo Farioli, Annamaria Pozzetta, Pascal Preioni, Cristina Ramozzi, Dario Ravelli, Rossi Caterina, Lucrezia Toscani. A questi si aggiungono anche Silvia Bertolacci, Nicoletta Bonardi, Alberto Cardeccia, Giulio Frangioni, Giacomina Pizzi, Lorenzo Salviato, Filippo Taglione e Alessandra Vanni