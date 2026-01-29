Sabato al circolo Arci di via Toce l'assemblea dell'Anpi di Villadossola

Si terrà al Circolo Arci di via Toce a Villadossola l’annuale assemblea della sezione Anpi di Villadossola. Sabato 31 gennaio, alle 14 e 30, il consiglio direttivo guidato da Daniele Fortin incontrerà i soci per relazionarli dell’attività svolta nel corso del 2025 e presentare i bilanci ma anche i programmi per l’anno in corso.
