Sabato al circolo Arci di via Toce l'assemblea dell'Anpi di Villadossola

Si parlerà dell'attività svolta nel corso del 2025, di bilanci e dei programmi per l’anno in corso

Si terrà al Circolo Arci di via Toce a Villadossola l’annuale assemblea della sezione Anpi di Villadossola. Sabato 31 gennaio, alle 14 e 30, il consiglio direttivo guidato da Daniele Fortin incontrerà i soci per relazionarli dell’attività svolta nel corso del 2025 e presentare i bilanci ma anche i programmi per l’anno in corso.

re.ba.

