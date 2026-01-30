Davide Van De Sfroos in scena a Villadossola

Tra i più importanti nomi del folk rock italiano, Davide Van De Sfroos sbarca sul palco del teatro La Fabbrica di Villadossola in una tappa del suo primo tour accompagnato da una piccola orchestra, la Folkestra. L’appuntamento è fissato per sabato 31 gennaio alle 21.00.

“Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa – racconta Van De Sfroos – con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico.”

Davide Van De Sfroos ha alle spalle oltre vent’anni di affollatissimi concerti e con una manciata di dischi completamente al di fuori di ogni logica commerciale che hanno venduto, complessivamente, 350mila copie. La sua musica attinge dalla tradizione nostrana mescolandola con suggestioni celtiche, country, ma anche reggae e, naturalmente, rock.

I suoi testi mescolano la lingua nazionale a un dialetto particolarissimo, quello della Tremezzina, suggestivo scorcio del lago di Como, il teatro dove si muovono i suoi personaggi, entrati ormai nell’immaginario collettivo. L’ultimo disco “Van the Best” è una raccolta voluta per festeggiare i suoi 25 anni di carriera solista contiene 49 grandi successi pubblicati dal 1999 al 2015 e reincisi per poterli rendere disponibili nuovamente al pubblico.