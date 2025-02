Le previsioni meteo per il fine settimana

Fine settimana con pioggia e neve. “Sono attese precipitazioni moderate diffuse, ad eccezione dei settori più settentrionali, nevose mediamente dai 700-900 metri. Un miglioramento – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - interverrà nel corso della mattinata di domenica con ultime precipitazioni residue fino alla tarda mattinata nelle valli del Cuneese. Lunedì bel tempo con nebbie sulle pianure nelle ore più fredde”.

SABATO 1 FEBBRAIO 2025

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso. Precipitazioni: moderate diffuse e persistenti, localmente forti, meno intense sulle creste e zone di alta valle tra Alpi Pennine e Lepontine. Quota neve sui 600-700 m sul Cuneese, mediamente sugli 800-1000 m sugli altri settori. Zero termico: in calo sul Cuneese sui 1000-1100 m, in rialzo sui 1300-1500 m altrove, stazionario sui 1500 m sull'Appennino. Venti: dai quadranti orientali a tutte le quote, moderati o localmente forti in montagna, deboli o moderati altrove

DOMENICA 2 FEBBRAIO 2025

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso fino alle prime ore della giornata con ampie schiarite nel corso della mattinata a partire dai settori orientali e settentrionali fino ad avere condizioni prevalentemente soleggiate da metà pomeriggio. Foschie e nebbie in formazione a fine giornata sulle pianure orientali. Precipitazioni: deboli residue fino alle ore prima dell'alba sui settori centro[1]occidentali e settentrionali, limitate all'interno delle vallate tra Alpi Cozie e Marittime fino a metà mattinata in successivo esaurimento. Quota neve sugli 800- 1000 m. Zero termico: in aumento nel corso del pomeriggio fino a 1900-2100 m. Venti: deboli o moderati da est-nordest, con rinforzi più sostenuti sui rilievi meridionali.