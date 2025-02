La festa della Candelora a Viganella: il ritorno del sole e della tradizione

A Viganella torna il momento tanto atteso dell'anno: il ritorno del sole. Dopo tre lunghi mesi di ombra, in cui nemmeno lo specchio danneggiato ha potuto riflettere i raggi solari, il paese si prepara a celebrare la Candelora, festa della luce e della rinascita.

Domenica 2 febbraio, la comunità darà il benvenuto al sole con una giornata ricca di tradizioni e simbolismi. L'appuntamento è fissato per le ore 15, quando la celebrazione liturgica prenderà il via con la Messa e la benedizione delle candele, emblema di speranza e luminosità. Seguiranno la benedizione della gola e la processione per le vie del paese, durante la quale sfileranno i caratteristici "cavegn", alberelli decorati con nastri e ghirlande che le donne di Viganella indossano come eleganti cappelli.

Uno dei momenti più attesi sarà la riproposizione della "pescia", un grande abete ornato con prodotti gastronomici locali, i cui rami verranno messi all'incanto. Portare a casa uno di questi rami, secondo la tradizione, è un gesto propizio per la salute e per un abbondante raccolto. La giornata si concluderà con l’incanto delle offerte e dei rami, in un clima di festa e condivisione che coinvolgerà tutti i partecipanti.