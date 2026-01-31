Rifiuti e aree ecologiche: “Informazioni diffuse a Mergozzo contengono errori”

I sindaci di Baveno, Alessandro Monti, di Ornavasso, Filippo Cigala Fulgosi, e di Gravellona Toce, Gianni Morandi, intervengono con una nota congiunta per precisare alcune informazioni diffuse durante una recente assemblea pubblica a Mergozzo. Secondo quanto dichiarato dai primi cittadini, alcune affermazioni emerse durante l’incontro non corrisponderebbero al vero e rischiano di generare confusione tra i cittadini.

La prima precisazione riguarda i costi di realizzazione dell’area ecologica. “Durante l’assemblea è stato detto che l’investimento graverebbe pesantemente sulla Tari – spiegano i sindaci – ma ciò non corrisponde al vero. L’unica parte eventualmente imputabile sulla tassa riguarda gli interessi di un mutuo, se il Comune di Mergozzo decidesse di finanziarlo in questo modo. In tutti gli altri casi si tratta di un investimento pubblico, non direttamente a carico dei cittadini”.

Il secondo chiarimento riguarda il conferimento dei rifiuti presso le aree ecologiche. “È vero che alcune tipologie di rifiuti – Rae, batterie, oli esausti e stracci – possono essere conferite indipendentemente dalla residenza. Tutto il resto, invece, è riservato ai residenti o a chi ha convenzioni attive. Gli amministratori di Mergozzo dovrebbero quindi uniformare le loro dichiarazioni e spiegare correttamente le regole”.

Infine, i sindaci smentiscono qualsiasi responsabilità del Comune di Mergozzo per eventuali anomalie o inquinamenti nell’area. “Vale il principio ‘chi inquina paga’: la responsabilità ricade su chi causa eventuali danni o, in assenza di un responsabile, sul proprietario del terreno, che in questo caso è il Comune di Gravellona Toce. Inoltre, l’area è stata verificata e non presenta rischi di inquinamento pericoloso”, sottolineano.

I primi cittadini concludono la nota ribadendo la necessità di una collaborazione leale tra enti locali: “Restiamo in attesa della richiesta formale che gli amministratori di Mergozzo hanno annunciato. La cooperazione tra Comuni deve garantire risultati concreti per i cittadini, evitando logiche autoreferenziali che generano inefficienze”.