Domodossola, cittadino cinese irregolare fermato alla stazione internazionale

Nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli ordinari espletati dal personale della Polizia di frontiera di Domodossola presso la stazione internazionale, una pattuglia ha proceduto al controllo di un cittadino di nazionalità cinese, giunto a bordo di un treno proveniente da Milano.

L’uomo, all’atto del controllo, esibiva un passaporto regolarmente rilasciato dalle autorità del proprio Paese, risultando però privo di qualsiasi titolo o attestazione che ne legittimasse la permanenza sul territorio nazionale, condizione verificata anche attraverso la consultazione delle Banche Dati a disposizione.

Il cittadino straniero è stato quindi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Verbania. È stato così emesso un provvedimento di rimpatrio con immediato accompagnamento alla frontiera.

L’uomo è stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Stato presso l’aeroporto di Roma Fiumicino dove è stato imbarcato su un volo per Pechino, facendo così rientro nel Paese di origine.

L’intervento testimonia l’attenzione continua e capillare sul territorio rispetto all’immigrazione irregolare, rafforzando il valore dei controlli garantiti dalla Polizia di Frontiera lungo la linea ferroviaria internazionale di Domodossola.