Aggressione in un condominio a Domodossola: minacciato con un coltello da uno sconosciuto

Nei giorni scorsi all’interno di un condominio sito in Domodossola, un uomo è stato vittima di minacce aggravate dall’uso di un’arma da taglio. Secondo quanto accertato, la persona offesa si era recata presso lo stabile per far visita ad una conoscente.

All’interno dell’edificio, avrebbe casualmente incontrato un uomo di 32 anni, lì residente cittadino straniero maggiorenne, a lui sconosciuto che, in maniera immotivata, lo avrebbe aggredito verbalmente intimandogli di allontanarsi in quanto non residente.

Nonostante le spiegazioni fornite, l’uomo sarebbe stato afferrato per un polso e, dopo essersi divincolato, l’aggressore avrebbe estratto un coltello di grosse dimensioni, minacciando di utilizzarlo. La vittima, impaurita, si dava alla fuga scendendo lungo le scale, inseguita dall’aggressore, riuscendo infine ad uscire dallo stabile e a contattare il numero unico di emergenza 112.

Sul posto prontamente interveniva una pattuglia della Polizia di Stato appartenente al Settore di Polizia Frontiera di Domodossola che procedeva ad identificare l’aggressore, rinvenendo e sequestrando il coltello, riconosciuto dalla persona offesa quale arma utilizzata per le minacce.

L’uomo, a seguito di quanto accertato, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Verbania per i reati di minaccia aggravata e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.