Escursionista in difficoltà in Val Vigezzo, soccorso con l’elicottero dei vigili del fuoco

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio di oggi in Val Vigezzo, dove i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire per un escursionista in difficoltà nella zona della Bocchetta di Sant’Antonio, nel territorio comunale di Craveggia.

L’allarme è scattato intorno alle 14.30. L’uomo, un cinquantenne residente in Lombardia, stava affrontando un’escursione con le ciaspole a circa 1.800 metri di quota quando ha riscontrato un grave problema tecnico all’attrezzatura. Le abbondanti nevicate dei giorni scorsi hanno aggravato la situazione, impedendogli di proseguire lungo l’itinerario. Provato dalla fatica e con difficoltà agli arti inferiori, l’escursionista non è più riuscito a muoversi autonomamente.

Fondamentale si è rivelato l’utilizzo di un’applicazione di emergenza installata sul telefono cellulare, che, una volta attivata, ha consentito di lanciare l’allarme e di fornire ai soccorritori la geolocalizzazione precisa della sua posizione.

Sul posto è intervenuto l’elicottero Drago 166 dei vigili del fuoco del nucleo di Malpensa, che ha individuato rapidamente l’uomo e lo ha recuperato in sicurezza tramite verricello. L’escursionista è stato quindi trasportato a Santa Maria Maggiore, dove ad attenderlo c’erano una squadra di terra dei vigili del fuoco volontari di Santa Maria Maggiore e il personale sanitario del 118, che lo ha preso in carico per gli accertamenti sanitari necessari.