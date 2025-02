Prima Categoria, il Piedimulera va in fuga

Sfida emozionante tra Piedimulera e Gravellona San Pietro, con i padroni di casa che si impongono per 3-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena. Il Gravellona parte forte e trova il vantaggio nel primo tempo grazie a Lilla, che al 27’ sfrutta una bella azione di Fioretti e batte il portiere. Nella ripresa il Gravellona trova il raddoppio al 20’, grazie al rigore trasformato da Fioretti. Sembra il colpo del ko, ma il Piedimulera cambia marcia e al 25’ accorcia le distanze con Elca, bravo a insaccare di testa un preciso cross dalla destra. Al 29’ arriva il pareggio: Alex Squillaci dal limite lascia partire un tiro preciso che si infila all’angolino. Nel finale il Piedimulera cala il colpo decisivo: al 39’, Lavelli svetta di testa su azione d’angolo e segna il 3-2 che fa esplodere il pubblico di casa. Con questa vittoria, il Piedimulera sale a 42 punti, consolidando il primo posto in classifica, mentre il Gravellona scivola in terza posizione, superato dal Bagnella.

Raggiante mister Marco Poma a fine gara: “Grande partita dei miei ragazzi, e credo una partita divertente per il pubblico presente. È stata un match diverso dal solito, stavolta abbiamo dovuto rincorrere, e rimontare due gol al Gravellona è un segnale di maturità e di forza, significa che ci crediamo sempre: il gol di Elca è stata la scintilla per la rimonta, non era facile con la squadra ospite tutta concentrata a difendere. Ovviamente non abbiamo ancora fatto niente, ci sono tante partite insidiose da qui alla fine, e ancora non escluderei nessuna delle prime dalla lotta per la vittoria finale. Già domenica noi incontriamo la Cannobiese, sarà un altro bel banco di prova, l’ennesimo di questo campionato”.

Il Bagnella approfitta dello scivolone del Gravellona San Pietro e conquista il secondo posto in classifica con una vittoria di misura sulla Cannobiese. Il match viene deciso al 19’ del primo tempo da un gol di Audi, che dopo un’azione caparbia infila il portiere avversario in diagonale. Nonostante il forcing finale della Cannobiese, la difesa del Bagnella regge e porta a casa tre punti fondamentali. Ora il Bagnella è a quota 38, mentre la Cannobiese resta a 34 e perde un’occasione per avvicinarsi alle prime posizioni.

Successo importante per la Virtus Villa, che supera il Vogogna per 3-1 nel derby ossolano e aggancia la Cannobiese in classifica. La partita si sblocca al 23’ del primo tempo con la rete di Franzetti dopo un batti e ribatti davanti alla porta. Poco prima dell’intervallo, un Villa cinico trova anche il raddoppio, ancora con Franzetti. Ci pensa poi Gnonto a chiudere i conti al 4’ della ripresa, siglando il rigore del 3-0 che spegne le speranze del Vogogna. Biancoazzurri che si rilassano un po’ troppo, e ospiti che prima sciupano un rigore con Piccini (la palla era finita in rete, ma il giocatore vogognese aveva toccato due volte la sfera scivolando al momento del tiro), e poi trovano il gol della bandiera al 32’ della ripresa con Bianciotto. I verdi di Castelnuovo nel finale provano a creare qualche mischia nell’area virtussina, ma il risultato non cambierà più.

Importante successo esterno per la Varzese, che batte la Serravallese per 2-1 e guadagna tre punti fondamentali in chiave salvezza. I gol della vittoria divedrini portano le firme di Bianchetti e Tonossi, e permettono alla Varzese di ottenere la terza vittoria consecutiva e di salire a quota 24 punti, allontanandosi ulteriormente dalle zone pericolose della classifica. La Serravallese resta invece ferma a 18, sempre più invischiata nella lotta per non retrocedere.

L’Agrano conquista un punto prezioso pareggiando 2-2 contro la Quaronese. I padroni di casa partono forte e passano in vantaggio già al 6’ del primo tempo con Pirchio, ma la Quaronese reagisce e ribalta il risultato nel giro di dieci minuti. Nel recupero del primo tempo, il rigore del solito Ardizzoia regala il definitivo pareggio agli omegnesi, che chiudono in 10 per l’espulsione di Scalabrini. Con questo pareggio, l’Agrano sale a 17 punti e supera il Fondotoce, lasciandolo al penultimo posto.

Brutta battuta d’arresto per il Fondotoce, che perde 2-1 in casa contro il fanalino di coda Valduggia. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio iniziale firmato da Schirru, ma gli ospiti trovano la forza di reagire e ribaltano il risultato con due reti nel giro di tre minuti. I neroverdi attaccano ma non riescono più a segnare, da segnalare un’espulsione per parte. Con questa vittoria, il Valduggia sale a 12 punti e riaccende una flebile speranza di salvezza, mentre il Fondotoce resta a 16 e scivola all’ultimo posto della classifica.

Risultati:

Virtus Villadossola - Vogogna 3 - 1; Piedimulera - Gravellona San Pietro 3 - 2; Agrano - Quaronese 2 - 2; Momo - Romagnano 0 - 1; Carpignano - Sizzano 3 - 0; Fondotoce - Valduggia 1 - 2; Serravallese - Varzese 1 - 2; Bagnella - Cannobiese 1 - 0

Classifica:

Piedimulera 42 - Bagnella 38 - Gravellona San Pietro 36 - Cannobiese 34 - Virtus Villadossola 34 - Momo 33 - Carpignano 27 - Sizzano 26 - Quaronese 25 - Varzese 24 - Romagnano 23 - Serravallese 18 - Vogogna 17 - Agrano 17 - Fondotoce 16 - Valduggia 12