Due sciatori morti sulle alpi vallesane

Giornata tragica sulle montagne del Canton Vallese, dove venerdì 30 gennaio si sono verificati due gravi incidenti che hanno causato la morte di due sciatori.

Il primo episodio è avvenuto nel pomeriggio nella zona della Roussette, sopra Evolène, dove una valanga si è staccata lungo un pendio esposto a nord-nord/est, a circa 2.850 metri di quota. Un gruppo di cinque scialpinisti stava affrontando la discesa quando la massa di neve ha travolto uno dei componenti, seppellendolo. I compagni sono riusciti a individuarlo rapidamente e a liberarlo, avviando immediatamente le manovre di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Organizzazione cantonale vallesana dei soccorsi e la Polizia cantonale, giunti con due elicotteri di Air-Glaciers. Nonostante i tentativi di soccorso, lo scialpinista, un cittadino svedese di 47 anni, è deceduto sul luogo dell’incidente.

Il secondo drammatico episodio si è verificato in mattinata nel comprensorio sciistico di Zermatt. Poco dopo le 10, è stato segnalato uno sciatore privo di conoscenza fuori dalle piste segnalate, nella zona di Rotenboden. L’allarme è stato lanciato da alcune persone presenti sul posto, che hanno immediatamente contattato i soccorsi.

I sanitari dell’OCVS 144 sono intervenuti con un elicottero di Air Zermatt, ma anche in questo caso ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato vano. La vittima è un cittadino svizzero di 71 anni, deceduto sul posto.

Per entrambi gli episodi il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta al fine di chiarire l’esatta dinamica degli incidenti.