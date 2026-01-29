Incidente sulla linea Novara-Domodossola: un treno travolge un'auto, salvo il conducente

Un incidente si è verificato nella notte sui binari della linea Novara-Domodossola. Intorno all’1.00 della notte di oggi, giovedì 29 gennaio, un treno ha travolto un’auto abbandonata sui binari: fortunatamente, il conducente era riuscito a uscirne prima dell’arrivo del treno.

L’incidente si è verificato a Pettenasco, tra le stazioni di Orta San Giulio e Omegna: un uomo al volante della propria vettura non si è fermato al passaggio a livello, oltrepassando le sbarre mentre si stavano abbassando. Il conducente si è accorto dell’arrivo di un treno merci ed è riuscito a fuggire appena in tempo, mentre l’auto è stata completamente travolta. Nessuno, dunque, è rimasto ferito, ma l’incidente ha causato importanti ritardi e ripercussioni sulla circolazione della tratta Novara-Domodossola. Sul posto sono intervenuti i gli agenti della polizia ferroviaria e i vigili del fuoco.