Referendum, il Comitato Vco chiede garanzie per il voto dei fuorisede VIDEO

Nella giornata di oggi il Comitato Società Civile per il No al referendum costituzionale è stato accolto dalla Prefettura del VCO in merito alla richiesta di garantire il voto ai fuori sede. Durante l’incontro è stato assunto l’impegno al trasferimento dell’istanza all’Esecutivo.

Garantire il voto ai fuorisede vuol dire garantire l’esercizio democratico a oltre 40mila studenti che gravitano negli atenei Piemontesi, evitando loro il disagio dato dai costi di spostamento; a loro si aggiungono migliaia di lavoratrici e lavoratori e le persone in cura presso le strutture sanitarie.

“La scelta intrapresa dal Governo non favorisce la partecipazione democratica, il voto non va temuto ma favorito” così il portavoce del Comitato, Marco Caleffi, designato negli scorsi giorni – laureando di Filosofia con anni di attività di volontariato nelle carceri – compie come primo atto formale un’azione a difesa dell'esercizio dei propri diritti da parte delle nuove generazioni.

Sul profilo social del “Comitato per il NO nel referendum costituzionale, comitato del VCO” le iniziative delle prossime settimane.



Il Comitato Società Civile per il no nel referendum costituzionale VCO