Colpo di reni della Varzese: il Momo è al terzo ko di fila

Perdono tutte le ultime cinque della classe. Davanti vincono Feriolo, Villa e Bagnella. La XXII di Prima Categoria registra scossoni negativi per Momo e Dormelletto: la prima cade in zona cesarini in casa della Varzese, la seconda piegata di misura dal Cameri.

Così a otto turni dalla fine il Feriolo si mantiene sulla rotta della promozione mentre dietro si rimescolano le carte. La capolista non ha pietà per l’Agrano (4-2) e i quattro gol (autorete, Zonca, Elca e Ramalho) la dicono lunga su una partita che s’era aperta con il gol lampo dell’Agrano. E’ la sedicesima vittoria per la truppa di Pissardo che spinge l’Agrano ancor di più sul fondo.

I cusiani possono solo sospirare perché davanti le altre pericolanti perdono tutte: Vogogna, Romagnano, Sizzano e Esio.

Il Vogogna vende cara la pelle ma capitola al Poscio di Villadossola. Resiste sino a 14’ dalla fine, poi Pasin realizza il gol vittoria della Virtus Villa (1-0) approfittando di un errore del portiere vogognese. Sino ad allora lo 0 a 0 sarebbe stato giusti perché il Vogogna lotta e tiene bene il campo. Portiere mai impegnati seriamente sino al 31' della ripresa. I biancoverdi (ottava sconfitta per 1 a 0) erano guidati dalla coppia Pelfini-Francina, dopo l’addio in settimana di Rampi alla panchina ossolana. Nelle due formazioni un voto in più per Lopardo (Villa) e Piccini (Vogogna).

Capitola anche l’Esio superato 4 a 1 dell’Omegna che sta segnando un filotto di risultati utili di fila. Che hanno riportato i rossoneri a due punti dalla zona play off. Perché il Dormelletto che cade a Cameri (1-0). Boccata d’ossigeno per i nerazzurri, Dormelletto che incassa la quarta sconfitta in campionato e perde dopo la bella serie di 14 risultati utili.

Sul fondo perde anche il Romagnano, sconfitto a Cannobio (3-1). In una partita che pareva correre sul pari e che invece la Cannobiese sblocca negli ultimi 10 minuti con la doppietta di Lillo.

Ko anche il Sizzano, dove il duo Cabrini-Gitteh confeziona la decima vittoria del Bagnella. Vittoria preziosa per i cusiani conquistata in dieci per l’espulsione di Finetti sul finire del primo tempo. Sizzano che resta invischiato nel quartetto play out.

Un rigore al 94’ permette alla Varzese di battere il Momo (3-2). Lo trasforma l’esperto Ceschi, quando la partita ormai sembrava incanalata sul pari. Varzese che conquista tre punti importanti, Momo che incassa la terza sconfitta di fila di questo momento difficile.

Pari tra le polemiche tra Carpignano e Quaronese (1-1). I novaresi passano per primi ma a 15’ dalla fine vengono raggiunti dai sesiani: gol contestato dall’undici di casa per un fallo di mano non rilevato dall’arbitro.