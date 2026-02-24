La Juventus Domo torna a vincere

Torna a correre la Juventus Domo, ma lo fa a scapito dell'altra ossolana: l'Ornavassese.

Che cade un casa e scivola verso il limite della zona play out. La Juventus Domo che ritrova la vittoria. Partita decisa dal gol di Orlando quando mancavano 10 minuti al termine. Un risveglio quello granata che forse archivia un momento no. Per i neri invece la classifica non è delle migliori: dopo il bel successo a Casale sono arrivate tre sconfitte di fila. I neri invece devono cominciare a guardarsi alle spalle perché dietro Ceversama, Piedimulera, Union Novara fanno punti.

Domenica da 9 in pagella anche per Arona e Union Novara. La truppa di Salvigni passa a Ivrea, quella di Zanardi mette i freni al Casale.

Risultati buoni per la classifica e soprattutto per il morale visto che le rivali di domenica erano toste.

L’Arona ringrazia Giordani per il gol vittoria che potenzia la classifica mentre la Union – costretta a giovare in casa a Bellinzago per consentire la presenza della sempre nutrita schiera di tifosi casalesi – si supera portando via un punto ad un casale che ultimamente sta frenando. Un pari che consente di avvicinare la prima squadra appena sopra la linea play out. C.

A Tonengo-Mazzè nulla da fare per il Gravellona, che cede (2-0) davanti all’Orizzonti Canavese. Per i tocensi un viatico difficile in una annata da chiudere al più presto.

Un altro punto per il Piedimulera (1-1), al terzo risultato utile di fila. Partita che si era massa bene quella contro il Gattinara, grazie alla rete con cui Mandica aveva portato gli ossolani in vantaggio.

Ossolani che restano a 4 punti dal Ceversama e a 5 dalla Virtus Vercelli. Un rigore permette ai vignaioli di pareggiare a metà ripresa.

Ceversama-Banchette Colleretto 1-1; Dufour Varallo-Virtus Vercelli 2-0; Quincitava-Lupetti Trono 0-1.