Lavori alle stazioni di Domodossola e Milano Certosa: modifiche agli orari dei treni

Ancora modifiche alla circolazione dei treni sulla linea Domodossola-Milano, annunciate da Trenord nelle scorse ore. I lavori di manutenzione della linea interesseranno le stazioni di Milano Certosa e Domodossola: per permettere l’esecuzione degli interventi, alcuni treni subiscono modifiche all’orario di partenza tra oggi - martedì 24 febbraio - e il 16 maggio.
Per quanto riguarda i lavori alla stazione di Domodossola, a subire modifiche sono i seguenti treni:
Re 2413 Domodossola-Milano Centrale: dal 24 febbraio all’11 aprile posticipa di 4 minuti l’orario di arrivo a Milano Centrale; dal 24 febbraio al 16 maggio ferma anche a Vogogna.
Re 2416 e 2436 Milano Centrale-Domodossola: dal 24 febbraio al 28 aprile fermano anche a Vogogna.
Re 2440 Milano Centrale-Domodossola: dal 24 febbraio al 23 marzo anticipa di 5 minuti l’orario di partenza da Milano Centrale; dal 23 febbraio al 15 maggio ferma anche a Vogogna.
Re 2433 Domodossola-Milano Centrale: dal 24 febbraio al 28 aprile circola sabato e domenica; nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, è sostituito con bus da Domodossola (p.15:40) a Premosello (a. 15:55) con origine da Premosello alle ore 16.05. Dal 24 febbraio all’ 11 aprile posticipa l’orario in arrivo a Milano Centrale (a.17:39).
R 10201 (dal 24 febbraio al 28 aprile) e R 10215 (dal 24 febbraio al 16 maggio) Domodossola-Milano Porta Garibaldi: partono da Premosello.
R 10216 e R 10236 (dal 24 febbraio al 28 aprile), R 10240 (dal 23 febbraio al 15 maggio) Milano Porta Garibaldi-Domodossola: terminano la corsa a Premosello.
R 10203 Domodossola-Milano Porta Garibaldi: dal 24 febbraio al 15 maggio, anticipa di 2 minuti l’orario di partenza da Domodossola a Baveno. Invariate le restanti fermate ed orari. R 10243 Domodossola-Milano Porta Garibaldi: dal 24 febbraio al 28 aprile anticipa di 2 minuti l’orario di partenza da Domodossola. Invariate le restanti fermate ed orari.
R 10210 Arona-Domodossola: dal 24 febbraio al 15 maggio posticipa di 5 minuti l’orario di arrivo a Domodossola. Invariate le restanti fermate ed orari.
Per i lavori in programma alla stazione di Milano Certosa, invece, subiscono variazioni i seguenti treni:
Dal 23 febbraio al 23 marzo, i treni Re da Milano Centrale ad Arona/Domodossola anticipano di 5 minuti l’orario di partenza da Milano centrale. Invariate le restanti fermate ed orari.
Dal 24 febbraio all’11 aprile, I treni Re da Domodossola/Arona a Milano Centrale posticipano di 4 minuti l’orario di arrivo a Milano Centrale. Invariate le restanti fermate ed orari.