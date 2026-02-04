Consegnati all'Asl Vco i tablet destinati ai pazienti non udenti

Formalizzata, stamattina a Villa Saporiti all’ospedale Castelli di Verbania, i tablet per non udenti donatiti dalla Fondazione Comunitaria all’Asl Vco. I tablet, in tutto sono 7: uno è già operativo al Dea di Domodossola, due saranno assegnati al poliambulatorio di Domodossola, due a quello di Verbania. Gli altri due rimarranno a disposizione dell’Asl per urgenze particolari. “Ad esempio, se un paziente avesse bisogno del poliambulatorio di Stresa verrebbe indirizzato lì”, ha spiegato la dottoressa Orietta Ossola.

L’ente nazionale sordi del Verbano Cusio Ossola ha intenzione di avvalersi di un mediatore culturale per agevolare gli utenti i difficoltà col digitale. Per l’ente erano presenti il presidente regionale Serafino Timeo e quello della sezione di Verbania Davide Perucchini. “In questo territorio – ha detto il primo - ci sono 80-90 non udenti che potranno, in caso di necessità, avvalersi dei tablet. Ringrazio per la donazione che supporta un progetto avviato durante il Covid”. “Come Fondazione - è intervenuto Paolo Ricci – siamo contenti di dare un contributo. Bisogna cercare di superare condizioni che impediscono di comunicare, rimuovendo gli ostacoli”.

“Come amministrazione – ha aggiunto l’assessore Liala Sartori – non possiamo che approvare questo progetto”. “Come Asl – ha concluso il direttore generale, Francesco Cattel – abbiamo l’obbligo di attivare servizi che vadano incontro alle esigenze più diverse, in particolare quelle delle fasce deboli di utenza”.