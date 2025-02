Seconda Categoria, l’Esio torna a vincere

Continua la corsa solitaria dell'Esio, che supera in casa il Riviera d’Orta per 2-1 e consolida il primo posto in classifica. I padroni di casa sbloccano il match nel primo tempo con Preiata, ma gli ospiti reagiscono trovando il pareggio nella ripresa. Nel finale, i verbanesi trovano la zampata vincente che vale tre punti fondamentali, grazie all’eterno Primatesta. Con questo successo, la capolista mantiene a distanza i rivali della Castellettese e conferma la propria supremazia nel campionato.

Gara spettacolare tra Fomarco e Castellettese, con gli ospiti che si impongono per 4-3 al termine di un match combattuto fino all’ultimo. Il primo tempo si chiude sull’1-1, con i biancoverdi a segno grazie ad un’autorete. Nella ripresa la squadra di casa si porta avanti per due volte, prima con Arceri e poi con Soncini su rigore, ma gli ospiti rimontano sempre e nel finale riescono a portare a casa i tre punti. Il Fomarco rimane ai margini della zona playoff, mentre la Castellettese resta a meno cinque dalla vetta.

Brutto stop per la Pro Vigezzo, che cade sul campo del Cireggio per 3-2. Gli ospiti, reduci da un buon periodo di forma, vanno in rete con Locatelli e un autogol, per i padroni di casa rete di Lampione e doppietta di Belti Bessero. Il Cireggio conquista tre punti preziosi che gli permettono di agganciare il Gargallo, avvicinandosi alla salvezza diretta.

Il Casale Corte Cerro sfrutta al meglio il turno casalingo e supera il fanalino di coda Crodo con un convincente 3-1. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso in parità con le reti di Carlucci e Dresco, i padroni di casa trovano i gol decisivi nella ripresa, ancora con Carlucci e con Sow nel recupero. Il Crodo non ha demeritato ma non porta a casa punti, il Casale sale a 21 punti e si allontana dalla zona calda.

Sfida equilibrata tra Crevolese e Voluntas Suna, terminata con un pareggio per 1-1. I gialloblù vanno a segno con Konè, gli ospiti col solito Celeste. Il punto conquistato permette alle due squadre di fare un passettino in avanti verso la salvezza, in attesa del recupero della gara del Maggiora.

Risultati:

Fomarco Don Bosco Pievese - Castellettese 3 - 4; Varallo Pombia - Dormelletto Comignago 0 - 1; Casale Corte Cerro - Crodo 3 - 1; Cireggio - Pro Vigezzo 3 - 2; Crevolese - Voluntas Suna 1 - 1; Esio - Riviera D'Orta 2 - 1; Maggiora - Gargallo Rinviata

Classifica:

Esio 40 - Castellettese 35 - Dormelletto Comignago 30 - Varallo Pombia 25 - Pro Vigezzo 23 - Riviera D'Orta 23 - Fomarco Don Bosco Pievese 22 - Casale Corte Cerro 21 - Gargallo 19 - Cireggio 19 - Crevolese 13 - Voluntas Suna 11 - Maggiora 11 - Crodo 3