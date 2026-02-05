Sorpreso in possesso di 40 grammi di cocaina: arrestato un ventenne

I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Domodossola hanno tratto in arresto un ventenne, domiciliato a Milano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento è avvenuto nel pomeriggio del 4 febbraio in un comune della bassa Ossola. Durante il controllo di un veicolo con tre persone a bordo, i militari hanno rinvenuto un involucro contenente 40,50 grammi di cocaina occultato addosso a uno dei passeggeri. L'uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida. Nell'ambito della stessa operazione, il conducente del mezzo, un 50enne residente nella provincia di Novara, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente presso la propria abitazione.

L’arresto richiamato si inserisce in una più ampia strategia di controllo del territorio attuata dal comando provinciale carabinieri di Verbania per arginare il fenomeno dello spaccio e del consumo di droghe nelle aree più sensibili del territorio provinciale.