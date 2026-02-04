Gioco d’azzardo e ludopatia, controlli dei Carabinieri nel Vco

I Carabinieri del Comando Provinciale nell’ambito di una mirata attività di controllo finalizzata al contrasto del gioco d’azzardo patologico e della ludopatia, hanno effettuato nel corso del mese di gennaio una serie di verifiche su numerosi esercizi pubblici del territorio provinciale.

Nel complesso sono stati controllati 58 locali, tra bar, pub e gelaterie, tutti dotati di apparecchi da intrattenimento come slot machine e video poker. In undici esercizi sono state riscontrate violazioni della Legge Regionale n. 19/2021, che disciplina il contrasto al gioco d’azzardo patologico e prevede specifiche fasce orarie di spegnimento obbligatorio degli apparecchi. Per ciascuna macchina trovata in funzione è stata applicata una sanzione amministrativa di 500 euro, per un totale complessivo di oltre 26 mila euro.

A Verbania sono stati sanzionati tre locali: uno a Fondotoce, dove erano in funzione due apparecchi, e due a Pallanza, rispettivamente con quattro e due macchine accese. A Cannobio, in un bar, sono stati trovati due apparecchi in funzione. Sulle alture dell’Alto Vergante un locale manteneva accese sette slot machine, mentre a Casale Corte Cerro ne sono state rilevate otto. A Vogogna il titolare di un bar è stato sanzionato per due apparecchi attivi.

A Piedimulera i controlli hanno interessato due esercizi pubblici: nel primo erano accese otto macchine, nel secondo sei. Sulle alture verbanesi un bar manteneva in funzione sei apparecchi, così come a Omegna, dove in un locale sono state trovate sei slot accese al di fuori degli orari consentiti.

La maggior parte dei controlli è stata effettuata in orari sensibili, in particolare in concomitanza con l’ingresso e l’uscita degli studenti dagli istituti scolastici. La normativa regionale stabilisce infatti che per sale gioco e sale scommesse gli apparecchi debbano rimanere spenti dalle ore 2.00 alle ore 10.00, mentre per tutti gli altri esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e luoghi aperti al pubblico le slot machine devono essere spente dalle ore 23.00 alle ore 9.30 e nella fascia oraria di uscita dalle scuole, dalle ore 12.30 alle ore 14.30.

I controlli dei Carabinieri proseguiranno anche nei prossimi mesi su tutto il territorio provinciale, con l’obiettivo di garantire il rispetto della normativa vigente e tutelare la salute dei cittadini, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di dipendenza legati al gioco d’azzardo.

L’Arma dei Carabinieri ricorda inoltre che, nella sezione "In vostro aiuto – Pillole di prevenzione – Riconoscere le dipendenze" del sito istituzionale www.carabinieri.it, sono disponibili strumenti informativi rivolti a familiari e persone vicine a soggetti a rischio, utili per riconoscere i segnali di una possibile dipendenza e per orientarsi verso un supporto professionale adeguato.