Escursionisti tedeschi dispersi in Valgrande: in corso le ricerche

Sono in corso le ricerche di due escursionisti tedeschi, un uomo e una donna, dispersi in Valgrande. L’allarme è stato lanciato dai carabinieri forestali del Parco, che hanno segnalato il mancato rientro dei due a Cicogna.

Secondo le prime informazioni, i due escursionisti erano entrati in Valgrande domenica scorsa, 2 febbraio, con destinazione Pian di Boit. Da allora, però, non si hanno più notizie e non risulta che abbiano fatto rientro, facendo scattare le operazioni di ricerca nella giornata di oggi, giovedì 5 febbraio.

Sul posto sta operando un elicottero della Guardia di Finanza, che ha imbarcato personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) e del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas), in particolare della delegazione Valdossola. Le ricerche si stanno concentrando nell’area indicata come possibile itinerario dell’escursione.