Vallese, due patenti ritirate per eccesso di velocità

Automobilista italiano sorpreso a superare i 151 km/h a Bovernier, sulla strada del Gran San Bernardo, dove il limite di velocità è di 80 km/h. La Polizia cantonale del Vallese gli ha revocato la patente.

Lo stesso provvediumento è stato preso per un automobilista portoghese sorpreso a guidare a 130 km/h sulla strada di Chippis a Bramois, un tratto con limite di velocità di 60 km/h.

Durante i controlli i poliziotti hanno arrestato un autista lettone alla guida di un minibus che viaggiava sull'autostrada A9. Stava trasportando illegalmente sei passeggeri a noleggio tra Verbier e l'aeroporto di Ginevra. Una pratica, nota come "cabotaggio", che è vietata in Svizzera.

‘’L'uomo è stato segnalato alla Motorizzazione civile e ha dovuto pagare una multa di diverse migliaia di franchi", ha dichiarato la polizia cantonale .