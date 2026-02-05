Davide Titoli alla corte dell'ex generale Vannacci: "La destra deve tagliare i nodi del passato"

Davide Titoli, ex segretario provinciale di Fratelli d’Italia, annuncia pubblicamente il suo impegno in un nuovo percorso politico. Lo fa con una riflessione affidata alla sua pagina Facebook, nella quale spiega le ragioni della scelta e guarda al futuro,individuando in Futuro Nazionale e in Roberto Vannacci i punti di riferimento di una nuova fase.

"Il mondo è in continua evoluzione ma non sempre la destra italiana è riuscita a trasformarsi lasciandosi alle spalle i travagliati percorsi che ha avuto", scrive Titoli, sottolineando come oggi la destra sia "vittima di se stessa, ingrovigliata nella sua storia". Da qui la necessità, secondo l’ex dirigente di FdI, di "sciogliere il nodo gordiano" con "un taglio netto".

Titoli chiarisce che la sua uscita da FdI del marzo 2024 non era stata frutto di pressioni o rotture interne: "Avrei potuto fare un percorso sicuro in una forza politica dove mi sono guadagnato una posizione. Nessuno mi ha chiesto di andarmene, nessuno ha cercato di buttarmi fuori. L’ho fatto io, sapendo a cosa stavo rinunciando". Una decisione maturata, spiega, nel momento in cui gli sarebbe stato chiesto "di tradire una parola data", scelta incompatibile con la sua idea di politica e di servizio alla comunità, sottolinea Titoli riferendosi ala candidatura di Mirella Cristina a sindaco di Verbania, dopo aver dato la sua parola e l'appoggio del partito a Giandomenico Albertela.

"Vorrei fare del bene alla comunità e credo che se siamo scorretti non si può raggiungere questo scopo", aggiunge, rivendicando coerenza e correttezza come valori imprescindibili dell’azione politica.

Nel suo intervento, Titoli spiega anche le ragioni dell’avvicinamento a Futuro Nazionale e all’On. Vannacci: "Con l’On. Vannacci mi sento sicuro, parla franco, argomenta, è rispettoso di tutti, non gira intorno alle questioni ma è diretto". Un approccio che, a suo giudizio, ha già prodotto un cambiamento concreto: "Ha dato un taglio netto al groviglio e lanciato le basi per una nuova partenza".

Da qui la decisione di non restare spettatore: "Non starò a guardare dalla finestra. Darò il mio contributo affinché questo nuovo progetto possa decollare", annuncia Titoli, mettendosi "a disposizione di Futuro Nazionale" e dichiarando la volontà di coinvolgere anche il territorio: "Facendo in modo che anche il VCO sia parte integrante della nascita di questa nuova avventura politica".

Una presa di posizione netta che apre un nuovo capitolo nel percorso politico dell’ex segretario provinciale di Fratelli d’Italia e che potrebbe avere ripercussioni anche sugli equilibri della destra locale.







