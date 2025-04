Konference: si parla di podcast e giornalismo con Francesca Zanni

Venerdì 4 aprile, alle 18:30, la Sala "Il Caveau" di Domodossola ospiterà la quarta edizione di Konference, il ciclo di incontri promosso dall'Associazione Karma, dedicato alla riflessione su temi sociali, culturali e di attualità.

Protagonista di questa edizione sarà Francesca Zanni, giornalista, podcaster e formatrice, nota per il suo podcast Irrisolti. I misteri del crimine, che ha superato i due milioni di ascolti, e per l’inchiesta "Rumore. Il caso di Federico Aldrovandi", premiata agli Italian Podcast Awards 2023. Zanni ha inoltre prodotto podcast per Radio 24, tra cui Cento giorni dopo - Il caso Amedeo Damiano e Come una marea - Il caso Franco Mastrogiovanni.

L’incontro, intitolato "Rumore", sarà un’occasione per approfondire il fenomeno del true crime nel mondo dei podcast e le dinamiche della narrazione giornalistica. A dialogare con l'ospite sarà Arianna Giannini.

"Ospitare Francesca Zanni è un'opportunità straordinaria per il nostro pubblico", dichiarano i ragazzi dell’Associazione. "Attraverso il suo lavoro, ha saputo unire giornalismo d’inchiesta e storytelling, dando voce a storie spesso dimenticate con sensibilità ed empatia". L’ingresso all’evento sarà a offerta libera, mentre i tesserati Karma potranno partecipare gratuitamente (sarà possibile tesserarsi anche in loco).

Fondata nel 2019, Karma oggi è composta da una ventina di giovani volontari tra i 18 e i 30 anni, con l'obiettivo di promuovere cultura e aggregazione nel territorio provinciale. Konference è uno dei suoi eventi di punta, un progetto che porta esperti e professionisti per stimolare il dibattito su tematiche di interesse collettivo, coinvolgendo anche i giovani. Per informazioni: associazionekarma@gmail.com.