Macugnaga, insediato il nuovo sub commissario: al centro il futuro di impianti e sentiero del Belvedere

Si è insediato oggi, giovedì 5 febbraio, il nuovo sub commissario per il comune di Macugnaga. Il ruolo è stato affidato al viceprefetto aggiunto Manfredi Maria Manule, capo di gabinetto della Prefettura del Vco, su disposizione del prefetto Matilde Pirrera. Manule ha ricevuto l’incarico dopo l’uscita di scena di Gerardo Corvatta, già viceprefetto vicario e commissario straordinario del comune di Macugnaga, che nei giorni scorsi ha lasciato il Vco per assumere un nuovo ruolo presso la Prefettura di Varese. Il commissariamento del comune ai piedi del Monte Rosa si era reso necessario nei mesi scorsi, in seguito alle dimissioni del sindaco Alessandro Bonacci, e proseguirà fino alla primavera, quando sono previste le elezioni amministrative.

Il nuovo sub commissario vicario, si legge in una nota del comune, “assicura che svolgerà il proprio incarico ascoltando i desiderata del territorio in totale sinergia con le istituzioni (prefettura, regione, provincia, unione montana) al fine anche di minimizzare le criticità connesse all’esercizio degli impianti a fune. Per quanto riguarda la funivia del Moro, dissequestrata nella prima trance fino a 1700 metri, il sub commissario vicario seguirà le attività connesse al completamento dell’istruttoria propedeutica al rilascio del nulla osta all’esercizio. Per la seggiovia, egli parteciperà, lunedì prossimo insieme a Macugnaga Trasporti, ad un incontro presso la regione Piemonte al fine di individuare i possibili tempi e sistemi per riaprire gli impianti”.

“Il comune - prosegue la nota - ha già dato incarico a due specialisti per l’esame del Sentiero del Belvedere e, dopo lo studio documentale, gli stessi, con l’ausilio del Sagf, effettueranno un sopralluogo nel momento in cui il sentiero sarà privo di neve. Si rappresenta a tutti coloro che hanno interesse e amore per questo territorio, la possibilità di richiedere in qualsiasi momento un appuntamento con il dottor Manule, tramite la segreteria del comune. Il sub commissario vicario, in questi pochi restanti mesi di commissariamento, darà il suo contributo affinché gli organi politici possano dedicarsi, all’atto del loro insediamento, con un panorama amministrativo più chiaro, alle scelte di competenza sullo sviluppo turistico del territorio”.