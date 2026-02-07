A Domodossola una serata tra musica e sogni lucidi

Venerdì 13 febbraio alle ore 21.00, presso lo Spazio Contemporaneo delle Società di Mutuo Soccorso ETS in via Teatro 1 a Domodossola, il Circolo letterario “L’Obelisco” propone una serata dedicata alla presentazione del Manuale del Musiconauta, un libro originale che esplora il legame tra musica e sogni lucidi.

Ospite dell’incontro sarà l’autore Michele Gori, che dialogherà con Roberto Olzer, accompagnando il pubblico in un viaggio affascinante alla scoperta di tecniche che utilizzano la musica per favorire la consapevolezza durante il sogno. I sogni lucidi, infatti, sono quei sogni in cui la persona è cosciente di stare sognando e può interagire attivamente con l’esperienza onirica.

Il volume è strutturato in tre parti: la prima introduce il fenomeno dei sogni lucidi; la seconda analizza il ruolo della musica e la sua influenza sul cervello, sul benessere psicofisico e sulle emozioni; la terza unisce sogni e musica attraverso una serie di tecniche pratiche. Grazie a QR code presenti nel libro, i lettori possono accedere a tracce audio studiate per accompagnare il percorso verso il sogno lucido, frutto di anni di ricerca ed esperimentazione condotti dall’autore.

Michele Gori, compositore, musicista polistrumentista e docente, è considerato uno dei principali flautisti contemporanei in ambito jazz ed elettronica. Ha all’attivo concerti, conferenze e masterclass in Europa e America, quindici album pubblicati e numerose opere didattiche di rilevanza internazionale. Attualmente dirige il dipartimento di musica jazz presso il Conservatorio Emmanuel Chabrier di Clermont-Ferrand, in Francia.