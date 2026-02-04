“Manuale del musiconauta": Michele Gori presenta il suo libro alla Soms

Venerdì 13 febbraio alle 21.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di mutuo soccorso di Domodossola ospita la presentazione del libro “Manuale del musiconauta - Diventa un sognatore lucido grazie alla musica” di Michele Gori.
Si tratta di un’opera dedicata a chi ama esplorare il suono come un vero viaggiatore dell’universo musicale raccontato da Gori, uno dei maggiori flautisti jazz contemporanei. L’autore accompagnerà, in dialogo con il musicista Roberto Olzer, il pubblico in un percorso tra esperienze, riflessioni e curiosità legate all’ascolto consapevole e ai sogni lucidi.