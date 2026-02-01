"Domodossola romana o medievale?": una conferenza con lo storico Enrico Rizzi

Sabato 7 febbraio alle 18.00 lo Spazio Contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola ospita un nuovo appuntamento culturale a cura del circolo letterario L’Obelisco. Protagonista lo storico Enrico Rizzi, che tiene una conferenza dedicata alla fondazione di Domodossola.
“Domodossola romana o medioevale?” è la riproposta di un affascinante interrogativo storico. Una consolidata scuola di pensiero vuole Domodossola insediamento già esistente in età romana, come mostrerebbe la citazione di Oscella Lepontiorum nella Geografia di Tolomeo. Il relatore invece, sulla scorta dei suoi studi dei documenti, individuando Oscella in un’altra località delle Alpi, al confine con la Gallia, contesta la tesi della Domodossola romana. Una serie inequivocabile di documenti, tra X e XI secolo, dimostrano a suo parere che la fondazione di Domo, come “Domus Episcopi” (Casa del Vescovo), risale al medioevo, attorno al Mille. Il ritrovamento di frammenti di un pavimento a mosaico, nei sotterranei del Teatro Galletti, ripropone oggi il palpitante quesito.
L’ingresso è a offerta libera, a sostegno delle attività del circolo L’Obelisco.