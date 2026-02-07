 / Cultura

Cultura | 07 febbraio 2026, 09:35

“Stato dell’arte e nuove prospettive”: incontro alla scuola di belle arti Rossetti Valentini

Il 14 febbraio a Santa Maria Maggiore un momento di confronto e condivisione sulle attività del consiglio di amministrazione in carica dal 2020

“Stato dell’arte e nuove prospettive”: incontro alla scuola di belle arti Rossetti Valentini

La scuola di belle arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore ospita un importante evento dal titolo “Stato dell’arte e nuove prospettive”, in programma sabato 14 febbraio alle 17.30. si tratta di un’occasione di racconto e condivisione dei momenti più significativi del percorso intrapreso dal consiglio di amministrazione, in carica dal 2020. Durante l’incontro saranno anche presentate al pubblico importanti donazioni ricevute nel tempo grazie alla generosità di diversi benefattori. Infine, è in programma la firma della convenzione di sostegno economico quinquennale con la società MedicaH24, alla presenza dell’amministratore unico Fabrizio Comaita.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore