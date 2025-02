CargoBeamer, 65 milioni di euro dall'investitore americano Orion Infrastructure Capital

CargoBeamer, azienda leader nel settore della logistica e operatore di terminali intermodali che sta promuovendo la transizione del trasporto delle merci dalla strada alla ferrovia in Europa, ha raccolto 65 milioni di euro in una combinazione di finanziamento azionario e finanziamento del debito da Orion Infrastructure Capital (Oic). Aggiunti ai 50 milioni di euro ricevuti dall’azionariato esistente e ai 90 milioni di euro sotto forma di finanziamenti dall’autorità federale tedesca per le ferrovie e dall’ufficio federale svizzero dei trasporti - entrambi raccolti nel 2024 -, CargoBeamer si è assicurata un totale di 205 milioni di euro di capitale di crescita negli ultimi 12 mesi.

CargoBeamer è pioniera nella fornitura di soluzioni logistiche ecosostenibili indispensabili nel settore del trasporto su strada/rotaia. La sua inimitabile tecnologia dei terminali intermodali e vagoni ferroviari consente il trasferimento dei semirimorchi sui treni merci con l’ausilio di una tecnologia di movimentazione completamente automatizzata in meno di 20 minuti - nove volte più veloce dei terminali convenzionali con gru. Utilizzando i collegamenti ferroviari di CargoBeamer tra gli hub logistici in Germania, Italia e Francia si riducono le emissioni di carbonio di circa l’85% rispetto ai trasporti su camion alimentati a gasolio. Parallelamente, l’azienda contribuisce a decongestionare le autostrade e fornisce una valida soluzione alla notevole carenza di autisti di camion. Entro il 2032, si stima che il mercato dei trasporti su strada a media e lunga distanza in Europa varrà circa 88 milioni di euro.

L’investimento sosterrà la costruzione dei terminali di CargoBeamer a Kaldenkirchen, in Germania, e a Domodossola, che consentiranno il trasbordo rapido e sostenibile su rotaia delle unità di trasporto merci su strada. I lavori di costruzione dei siti partiranno nel 2025 e saranno completati entro il 2026. I siti diventeranno il secondo e terzo terminale di CargoBeamer in Europa, dopo il primo inaugurato nel 2021 a Calais, Francia.

“La tecnologia brevettata da CargoBeamer sarà determinante per consentire la transizione dal trasporto su strada alla ferrovia, in linea con il nostro obiettivo di realizzare soluzioni logistiche competitive che aumentino anche gli sforzi di decarbonizzazione", commenta Jeremy Glick, investment partner e head of infra growth presso Oic. “Siamo certi che CargoBeamer guiderà la transizione modale alla ferrovia in Europa con i suoi due nuovi ed estremamente innovativi terminali intermodali.”

“Siamo entusiasti della nostra partnership di capitale con Oic, con cui abbiamo posto importanti pietre miliari per rendere CargoBeamer il campione intermodale che promuove l’indispensabile transizione modale del trasporto merci dalla strada alla rotaia", aggiunge Nicolas Albrecht, ceo di CargoBeamer. “Sin dal primo giorno, Oic ha dimostrato di essere un partner visionario, dedito alla costruzione di infrastrutture di ultima generazione che consentano di decarbonizzare il trasporto terrestre in Europa. I nostri terminali di Kaldenkirchen e Domodossola sono perfettamente collocati alle estremità del corridoio intermodale più trafficato in Europa, e la densità e velocità ineguagliabili dei nostri collegamenti ferroviari tra le due località saranno determinanti nello spostamento su rotaia del trasporto merci su larga scala”.