Cultura | 07 febbraio 2026, 15:35

Il museo di Malesco apre le porte al pubblico per festeggiare i 20 anni della Fondazione Comunitaria

Il 14 febbraio ingresso gratuito per i residenti nel Vco con visite guidate speciali con l'archeologa Elena Poletti

Una giornata speciale per festeggiare i 20 anni della Fondazione Comunitaria del Vco: il museo archeologico della pietra ollare di Malesco apre le porte ai visitatori con un programma dedicato. Appuntamento sabato 14 febbraio con ingresso gratuito al museo per i residenti del Vco e visite guidate con l’archeologa e conservatrice Elena Poletti per scoprire i reperti che raccontano la storia e l’identità della Valle Vigezzo. Il museo sarà aperto dalle 10.30 alle 12.30.

Il museo di Malesco aderisce ad un’iniziativa diffusa promossa dalla Fondazione Comunitaria del Vco, che per celebrare il proprio ventennale ha coinvolto 24 musei del territorio, invitando i cittadini a vivere e scoprire il ricco patrimonio culturale come un’esperienza condivisa e accessibile.

l.b.

