Distretto del commercio, aperto il bando a sostegno delle attività di Ornavasso, Premosello e Vogogna

È ufficialmente aperto il bando promosso dal Distretto diffuso del commercio di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna per l’assegnazione di contributi destinati alle attività commerciali del territorio. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere interventi di innovazione digitale, modernizzazione, miglioramento o acquisto di arredi interni degli esercizi commerciali. La dotazione complessiva è di 116.807 euro, di cui oltre 93mila finanziati dalla regione Piemonte e la restante parte di cofinanziamento privato.

Possono partecipare al bando micro e piccole imprese del commercio al dettaglio, attività di somministrazione di alimenti e bevande o di giornali e riviste, operanti nei tre comuni del distretto. Il contributo assegnato copre l’80% della spesa ammissibile, da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 8.750 euro, che può aumentare fino a 17.500 euro in caso di attività di nuova costruzione. Gli interventi dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2026.

Le domande devono essere presentate entro e non oltre le 12.00 del 18 aprile esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo confcommercioaltopiemonte@pec.it. La documentazione da allegare alla domanda e ulteriori informazioni sono disponibili nel bando scaricabile dal sito dei comuni di Ornavasso, Premosello Chiovenda e Vogogna.