Al via la nuova edizione del corso di sci alpinismo con il Cai

Questa sera - 7 febbraio - alle 20.30 alla Casa Alpina del Cai di Villadossola ci sarà la presentazione del corso di sci alpinismo che prevede lezioni teoriche e uscite nelle montagne dell'Ossola e anche nel Vallese e in Valle d'Aosta. Il corso, organizzato dalla scuola del Cai di Villadossola, ed è giunto alla 46° edizione.

“Si tratta di un corso base – spiega il direttore del corso Lorenzo Salviato – rivolto a chi è già sciatore e vuole iniziare la disciplina di sci alpinismo. Ha come obiettivo l'insegnamento delle nozioni fondamentali per poter svolgere con ragionevole sicurezza l’attività scialpinistica su itinerari non impegnativi, fornendo gli strumenti utili per valutare e minimizzare i rischi impliciti dell'ambiente innevato. Particolare attenzione sarà dedicata alle tematiche relative alla montagna invernale e alla prevenzione del pericolo valanghe. Le uscite pratiche saranno scelte in funzione dell'innevamento e consentiranno di mettere in pratica quanto appreso in aula. Il nostro consiglio a chi vuol fare un'escursione sci alpinistica - dice Salviato - è quello di leggere bene il bollettino e capire che tipo di gita si può fare. A volte è meglio non avere fretta di fare una gita, ma saper attendere magari una settimana quando le condizioni per effettuarla sono migliori”.

“La nostra filosofia è quella della prevenzione – aggiunge Irene Mangano, una delle istruttrici - la nostra idea è quella di aiutare le persone ad affrontare l'ambiente innevato. Abbiamo già diverse iscrizioni non solo di sciatori dell'Ossola”.

Questo il calendario degli incontri che si terranno a partire dalle 21.00. Venerdì 21 febbraio il corso tratterà dell'uso dell'apparecchio di ricerca dei travolti in valanga e altri metodi di ricerca. Lunedì 28 febbraio: neve e valanghe, lettura di un bollettino. Il 7 marzo autosoccorso e primo soccorso. Venerdì 14 marzo cartografia e orientamento Gps. Venerdì 21 marzo preparazione e conduzione di una gita. Venerdì 27 marzo pianificazione di una gita di due giorni. Le uscite in ambiente si svolgeranno il 23 febbraio e il 2, il 9, il 16 e il 23 marzo. Il 29 e il 30 marzo uscita alpinistica di due giorni.

Per partecipare al corso è indispensabile possedere una discreta padronanza degli sci in discesa e fuori pista e avere un'adeguata preparazione fisica. La prima uscita sarà utile alla direzione per valutare la preparazione teorica e fisica dei partecipanti. Per informazioni contattare Lorenzo 339 1851282 oppure Irene 348 5174131. Alla preparazione dei corsi sono impegnati con il direttore Lorenzo Salviato e Irene Mangano istruttori nazionali, regionali sezionali: tra questi Walter Cappai ed Edoardo Benzonelli.