Scopri il Piemonte alla Bit 2025: itinerari unici e grandi eventi in arrivo

Il Piemonte partecipa alla quarantacinquesima edizione della Bit-Borsa Internazionale del Turismo 2025 - uno dei più rilevanti marketplace di promozione e commercializzazione dell’offerta turistica italiana sui mercati internazionali - in programma a Fiera Milano Rho da domenica 9 a martedì 11 febbraio , con un ricco calendario di appuntamenti.

Il territorio subalpino è ospitato nel Padiglione 11, stand S23 S41 T24 T42 dove la Regione Piemonte insieme a Visit Piemonte è presente con le Agenzie Turistiche Locali, il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e a una delegazione di operatori per proporre l’ampia e diversificata offerta turistica del territorio, con l’obiettivo di incrementare i visitatori nazionali e internazionali.

L’overtourism e la sostenibilità, l’intelligenza artificiale e il turismo delle emozioni, il nomadismo digitale e il ritorno di un rinnovato luxury sono alcune delle sfide che il Travel dovrà affrontare nei prossimi anni e le tematiche di questa edizione, approfondite negli appuntamenti in programma nello stand.

Oltre a presentare progetti che approfondiscono gli argomenti della fiera, allo spazio Piemonte si parlerà soprattutto dei grandi eventi (il 2025 si conferma per il territorio un anno di grandi appuntamenti turistici, sportivi e culturali), dei Cammini, in particolare di quelli spirituali, presentati in occasione dell’anno del Giubileo, e delle numerose iniziative organizzate per promuovere il territorio piemontese.

Il programma

Il programma di incontri all’interno dello stand si inaugurerà con un appuntamento dedicato a La Vuelta a España 2025, gara ciclistica spagnola la cui Gran Salida partirà dalla Reggia di Venaria Reale e nelle quattro tappe piemontesi toccherà le province di Biella, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli. Sarà anche un’occasione per raccontare i grandi eventi nazionali e internazionali, turistici, culturali e sportivi. Si parlerà poi di Ville e Giardini tra il Lago Maggiore, il Lago d’Orta e le Valli dell’Ossola, grandi dimore storiche e rinomati giardini botanici, da sempre punta di diamante dell’offerta turistica del territorio, parchi secolari e Patrimoni Unesco fuori dai circuiti turistici ma ben radicati nel tessuto culturale più autentico.

Sistema dei Cammini

Sarà presentato il Sistema dei Cammini spirituali del Piemonte, una rete di itinerari storici che copre l’intero territorio, essenza del viaggio lento e della comunione con la natura. Dal Devoto Cammino, interessante percorso di collegamento tra tutti i Sacri Monti del patrimonio Unesco Piemontese, al Cammino di San Bernardo raccontati nell’anno del Giubileo per dare un valore ancora più profondo al passo di chi cammina per ritrovare la forza, per mettersi alla prova, per raggiungere luoghi storici di fede. Le proposte di viaggio a Bit 2025 proseguono con la presentazione degli itinerari Antonelliani nel Novarese e degli itinerari accessibili e sostenibili protagonisti del catalogo “Piemonte for all” e delle esperienze alla scoperta di Oropa e del Biellese tra natura, cultura e prodotti enogastronomici.

Attraverso il Festival Echos saranno al centro dell’attenzione le bellezze della provincia di Alessandria, mentre il progetto "Un patrimonio da raccontare – 20 comuni uniti nella promozione del territorio" darà spazio alla narrazione del territorio attraverso gli occhi di un boomer, una vlogger e una TikToker. E ancora, le province di Torino e di Cuneo verranno presentate come destinazioni magiche’ il progetto Dimore Amiche spiegherà l’accessibilità turistica di tenute, castelli e dimore private, la Fiera internazionale del Riso a Vercelli dal 12 al 14 settembre svelerà il suo programma e il prodotto turistico ‘Santa Esperienza’ promuoverà l’offerta composta da attività ispirate dai beni artistici presenti lungo il percorso del fiume Bormida tra Piemonte e Liguria.

Come testimoniano i dati dell’Osservatorio Turistico della Regione Piemonte per il settore è un momento particolarmente importante. Le prime indicazioni di bilancio provvisorio per il 2024 parlano di un anno in crescita con oltre +2% di movimenti rispetto al 2023. I flussi turistici provenienti dall'estero confermano il processo di internazionalizzazione della nostra regione come meta turistica: aumentano gli arrivi e le presenze e anche la quota estera ha avuto un incremento di circa un punto percentuale. Guardando a Torino l'andamento positivo è ancora più evidente con una crescita di oltre il 6% dei movimenti turistici a conferma del posizionamento del brand del capoluogo piemontese.

Un grande mix

“L’outdoor, la cultura, gli eventi, le eccellenze territoriali e il nostro patrimonio enogastronomico compongono un mix di grande rilevanza per il posizionamento del Piemonte a livello mondiale - dichiara Marina Chiarelli, assessore regionale al Turismo, Cultura, Sport, Politiche giovanili e Pari opportunità -. I dati dimostrano che quello tra grandi eventi e turismo è un connubio vincente sul quale continuare a investire. Per noi è comunque importante lavorare anche sull’accoglienza inclusiva e sostenibile alla quale dedichiamo numerosi progetti e iniziative”.

Il 2025 si conferma un anno ricco di eventi nazionali e internazionali e offre numerose occasioni per visitare il Piemonte un territorio ricco di attrattive storico culturali, una sapiente tradizione artigianale, un’enogastronomia che esalta sapori unici, proposte sportive da vivere in libertà, mille appuntamenti tra spettacoli, festival musicali e rassegne artistiche di ogni genere tra cinema, danza e teatro. Una programmazione che soddisfa ogni passione.

Eventi

La presentazione di questi eventi sarà al centro di un incontro in programma alla Bit.

Il Piemonte ospiterà: dalle Frecciarossa Final Eight di basket (12-16 febbraio) alla Coppa del Mondo di Sci alpino (22-23 febbraio), dalla nuova edizione di CioccolaTo (27 febbraio – 2 marzo) al Salone del Vino (1-3 marzo), dagli Special Olympics (8-15 marzo) alla seconda edizione di ‘Exposed. Torino Foto Festival (16 aprile - 2 giugno) e al Giubileo dei giovani (28 aprile – 5 maggio), dalla 96^ edizione dell’adunata degli Alpini a Biella (9-11 maggio) al Salone Internazionale del Libro (15-19 maggio), dal Giro d’Italia (30-31 maggio) al Festival Internazionale dell’Economia (30 maggio – 2 giugno) a The World's 50 Best Restaurants (19 giugno) e a tutti i numerosi festival e concerti musicali (Torino Jazz Festival, Collisioni, Echos. I Luoghi e la Musica, Sonic Park Festival, Movement Torino Music Festival, Colline in Musica, Stresa Festival, MITO SettembreMusica, ecc), dal Fism Italy – World Championship of Magic (14-19 luglio) al Campionato del mondo di majorettes, dalla partenza di La Vuelta a España (23-26 agosto) al Torneo Nazionale Maschile di pallavolo (28-31 agosto), da Risò a Vercelli (12-14 settembre) a Cheese a Bra (19-22 settembre), dal Salone dell’Auto Autolook (26-28 settembre) al Word Summit on Accessible Tourism (5-7 ottobre), dalla Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba (ottobre-dicembre) a Vendemmia Torino (ottobre -novembre) da Artissima e tutte le fiere dell’arte contemporanea (novembre) al Torino Film Festival (21 al 29 novembre) a Nitto ATP Finals 2025 (9-16 novembre),