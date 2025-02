Promozione, la Juve Domo cerca riscatto contro il Gattinara

Dopo la sconfitta di misura contro la capolista Città di Cossato, la Juve Domo è chiamata a una pronta reazione nella sfida casalinga contro il Gattinara. I granata, attualmente terzi in classifica, vogliono riprendere la corsa, ma non sarà facile contro i bianconeri vercellesi, squadra tosta e in un buon momento di forma. Nel girone di andata i ragazzi di Nino si imposero con un convincente 4-2 in trasferta, e cercheranno di ripetere quella prestazione per tenere il passo delle prime della classe.

Sfida delicata anche per il Feriolo, impegnato in trasferta contro l’Arona. I ragazzi di Porcu vengono dalla sconfitta interna di misura contro l’Ivrea ma stanno attraversando un periodo di buoni risultati, e devono cercare di fare punti per risalire la classifica. Di fronte ci sarà però una delle big di questo girone, che punta a raggiungere almeno il piazzamento playoff. All’andata i gialloblù caddero in casa per 2-0.

Situazione complicata per l'Ornavassese, fanalino di coda del campionato con soli 10 punti: gli uomini di Fusè sono reduci dalla sconfitta per 1-0 contro il Montanaro, e si apprestano ad affrontare un Cameri che all’andata li superò con un netto 2-0. I novaresi però sembrano la brutta copia della formazione ammirata nella prima parte di stagione, per i neri si tratta di una gara da non sbagliare: serve una vittoria per alimentare le speranze di salvezza.

L’Omegna scenderà in campo contro il Montanaro in una partita fondamentale per la lotta salvezza. I rossoneri hanno perso 2-1 nell’ultimo turno contro il Dufour Varallo e si trovano penultimi a quota 13 punti, in piena zona retrocessione. All’andata i ragazzi di mister Foti riuscirono a imporsi con un rocambolesco 3-2, e domenica proveranno a replicare quel successo per rimettere in carreggiata la propria stagione.

Le partite in programma:

Orizzonti Canavese - Città Di Cossato; Ornavassese - Cameri; Fulgor Chiavazzese RV - Ce.Ver.Sa.Ma. Biella; Ivrea - Dufour Varallo; Arona - Feriolo; Juve Domo - Gattinara; Omegna - Montanaro; Union Novara - Virtus Vercelli