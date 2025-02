Giornata mondiale del malato, messa e rosario in Collegiata

A Domodossola l'11 febbraio, in occasione della festa della Madonna di Lourdes e della giornata mondiale del malato, alle 15.30 nella chiesa Collegiata sarà recitato il rosario e alla 16.00 sarà celebrata la messa. Durante le celebrazioni sarà conferito il sacramento dell'unzione degli infermi alle persone anziane e agli ammalati.

Fu Giovanni Paolo II ad istituire la giornata, nella ricorrenza dell'apparizione della Madonna di Lourdes. Si colloca quest'anno all'interno dell'anno giubilare che ha come motto “Pellegrini di speranza”. Il tema del messaggio del Papa per questa giornata è tratto dalla lettera di San Paolo ai romani: “La speranza non delude e ci rende forti nella tribolazione”.