Coppa Piemonte, l’ultimo atto d’amore per il ciclismo a sostegno della Ganna Academy

Un ultimo, profondo gesto d’amore verso il ciclismo. Sabato 7 febbraio si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Filippo Ganna Academy, un progetto rivolto ai giovani e al futuro del pedale, con la parte tecnica affidata al Pedale Ossolano.

Un momento di grande significato sportivo ed emotivo, impreziosito dalla presenza di Filippo Ganna, ex primatista del record dell’ora e simbolo del ciclismo italiano, che ha illustrato gli obiettivi dell’Academy: valorizzare i ragazzi, accompagnarli nella crescita e farli credere nel ciclismo attraverso un percorso serio, strutturato e lungimirante.

Ganna ha posto l’accento soprattutto sui valori, prima ancora che sui risultati: comportamento corretto, rispetto delle regole, degli avversari e dello sport. Un messaggio chiaro e forte, rivolto alle nuove generazioni, che rappresenta il cuore del progetto Academy.

Alla conferenza era presente anche Renato Angioi, presidente del circuito Coppa Piemonte, protagonista di quello che può essere definito l’ultimo atto d’amore nei confronti del ciclismo. Il circuito, che ha concluso la propria attività nel 2025, ha infatti deciso di lasciare un segno concreto donando alla Filippo Ganna Academy un furgone Fiat Daily passo lungo.

Il mezzo verrà utilizzato per le attività dell’Academy come mini officina mobile, per il trasporto delle biciclette e per il supporto logistico ai giovani atleti durante le gare, rappresentando un aiuto fondamentale per lo sviluppo del progetto.

Numerosi gli appassionati presenti, a testimonianza dell’affetto e dell’interesse che circondano il ciclismo sul territorio. La nascita della Filippo Ganna Academy, sostenuta dal Pedale Ossolano e accompagnata dal gesto finale della Coppa Piemonte, diventa così un simbolo di continuità, passione e futuro: il modo più bello per chiudere un capitolo e aprirne uno nuovo nel segno dei giovani e dei valori dello sport.