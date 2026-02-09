Findomo, scatto decisivo nel finale: Universal battuta al Pala Raccagni

Con un imperioso ultimo quarto, da 31-13, la Findomo torna a vincere, battendo al Pala Raccagni 74-65 Universal Basketball Novara. Un successo che porta un po' di fiducia in casa granata, con un protagonista assoluto: l'ultimo arrivato Bertoldo, che in 28' sul parquet ha messo a referto 29 punti.

Peccato che la Cestistica lo potrà avere solamente in questi due mesi invernali, perchè è un lavoratore stagionale e dunque in primavera tornerà in Lazio. Insieme a lui, in doppia cifra Baldini con 16 e Frank con 12. "Ci voleva questa vittoria, per il morale ed anche per la classifica, per cercare di ottenere il piazzamento migliore possibile in ottica play-out. La differenza l'ha fatta oggettivamente Bertoldo, che è un grande valore aggiunto. Ai ragazzi però ho detto che ce lo dobbiamo godere adesso, ma essere consapevoli che ad aprile quando si deciderà la nostra stagione non lo avremo" - le parole del presidente Guerra.