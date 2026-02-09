Sci Velocità, Valentina Greggio parte forte: vittoria a Salla nella gara d’apertura

Inizio di stagione nel segno di Valentina Greggio per lo Sci Velocità azzurro. Sulle nevi di Salla, in Finlandia, la campionessa piemontese ha aperto l’inverno con una netta vittoria nella prima delle tre gare in programma, confermandosi la più veloce del lotto e ribadendo il suo dominio nel circuito internazionale.

Detentrice delle ultime due Coppe del Mondo e di ben otto titoli complessivi, Greggio ha centrato il successo numero 56 in carriera nel massimo circuito. Al comando in entrambe le run disputate, l’azzurra ha superato nel turno finale la svedese Agnes Abrahamsson, facendo registrare una velocità di 139,22 km/h contro i 134,48 km/h dell’avversaria. A completare il podio è stata la francese Maelle Loridon, terza con 131,45 km/h.

Il programma sulle nevi di Salla prosegue domani, martedì 10 febbraio, con la seconda gara in calendario. Il format resterà invariato, con la prima run prevista alle 11.00 e la discesa finale alle 13.00, per una nuova sfida ad alta velocità.