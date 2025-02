Albogno e la Valle Vigezzo piangono la scomparsa di Battistina Comaita

Addio alla maestra “Titina”, storica insegnante delle scuole elementari vigezzine: amante del ricamo, umile e riservata, con lei se ne va un altro pezzo della storia della Valle Vigezzo e di quel lontano mondo scolastico fatto di passione e dedizione.

Battistina Comaita, 92 anni di Albogno, da tutti conosciuta appunto come la “maestra Titina”, ha allevato generazioni di vigezzini insegnando loro, con il suo fare gentile, premuroso e disponibile, l'amore per lo studio. Un animo di altri tempi, una maestra, Battistina, che per decenni ha dedicato se stessa all'insegnamento, guadagnando l'apprezzamento di tutti grazie alle sue preziose doti umane. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, ma il ricordo di ciò che ha fatto per intere generazioni di studenti rimarrà per sempre vivo nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino durante il percorso scolastico.

É venuta improvvisamente a mancare venerdì 7 febbraio 2025. La maestra Titina lascia i nipoti Paola, Gabriele e Elisabetta con le rispettive famiglie e i pronipoti Iacopo, Federico, Simone e Tommaso e la cognata Germana. Il funerale si svolgerà lunedì 10 febbraio alle 10.30 nella Chiesa parrocchiale di Albogno. Il Santo Rosario sarà recitato domenica 9 febbraio alle 20.30 sempre nella Chiesa di Albogno.