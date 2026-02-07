Juventus Domo in terra biellese con ancora troppi assenti

Pochi recuperi in casa granata per la trasferta contro il Ceversama. ‘’Troppe assenze in questo momento’’ ammette Michael Nino. Il tecnico dei granata deve fare in conti con diversi infortuni e questo sta condizionando il rendimento della Juventus Domo. Che domenica affronterà il Ceversama. Ventun punti separano le due squadre: 38 i granata, 17 i biellesi.

L’Ornavassese protagonista della scorsa domenica (successo a Casale) riceve un’altra delle formazioni d’alta classifica: la Dufour Varallo.

Neri ancora galvanizzati dal successo in casa della capolista e desiderosi di ripetersi anche per tenere lontana la zona calda.

Il Piedimulera ospiterà il Banchette Colleretto. In casa ossolana la vittoria manca dal 14 dicembre quando i gialloblù vinsero con l’Ornavassese. Fermi a 13 punti, sono distanti 11 punti dalla prime squadre fuori dalla zona play out.

La capolista Casale torna nel Vco, per giocare in casa del Gravellona San Pietro, che sta vivendo un’annata difficile e ormai segnata. La partita si giocherà però al Curotti di Domodossola. La decisione è stata presa dalla questura vista la visita di un così alto numero di tifosi ospiti.

Trasferta per l’Arona che giocherà in casa dell’Orizzonti Canavese e Union Novara che riceve il Gattinara.

Per il resto si giocano: Ivrea-Lupetti Trino; Quincitava-Virtus Vercelli.