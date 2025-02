Un corso per imparare a realizzare le "Scufui"

Le "Scufui" sono le tradizionali pantofole della Valle Anzasca, realizzate in lana, calde, indistruttibili e belle: per non far morire questa antica tradizione le "Mateon ad l'arcun", le donne in costume della valle Anzasca, mettono a disposizione il loro tempo e la loro abilità per insegnare questa particolare lavorazione e trascorrere delle piacevoli serate in compagnia.

Si tratta di un vero e proprio corso di Scufui, che si svolge ogni mercoledì dalle 14 alle 17 presso la sede di Pontegrande, sopra l'ufficio postale. Per partecipare è sufficiente presentarsi direttamente al mercoledì.