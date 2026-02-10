Referendum sulla giustizia: in Ossola incontri informativi con il Comitato per il no

Il gruppo ossolano del Comitato del Vco per il no al referendum sulla giustizia sta organizzando una campagna referendaria su tutto il territorio, che prevede una serie di iniziative pubbliche per illustrare e discutere con i cittadini le ragioni del “no” alle prossime consultazioni elettorali del 22 e 23 marzo.

“Al fine di sostenere il dialogo e una corretta e civile interlocuzione con gli elettori - spiegano gli organizzatori - il Comitato per il no ha messo in calendario delle serate informative con possibilità di dibattito pubblico in alcuni comuni dell’Ossola. In tali occasioni sarà possibile per il pubblico partecipante porre domande pertinenti agli esperti relatori che esamineranno le ragioni del no. Gli ingressi sono liberi, purché il garbo e il rispetto siano assicurati in sala da chiunque voglia intervenire”.

Sono già previsti diversi incontri: il primo questa sera, 10 febbraio, alle 21.00 al circolo Arci di Fomarco. Si prosegue poi il 13 febbraio alle 20.45 al teatro Massari di Pieve Vergonte, dove interverrà il presidente del tribunale di Verbania Gianni Macchioni e gli avvocati penalisti Maria Grazia Medali, sindaco di Pieve Vergonte, e Patrich Rabaini, oltre al collegamento da remoto con Sergio Bagnasco, componente del direttivo nazionale del coordinamento per la Democrazia Costituzionale. Mercoledì 25 febbraio sarà la volta di Villadossola, mentre il 26 febbraio una serata all’ex latteria sociale di Mergozzo. Quindi Baceno il 13 marzo e, infine, il 19 marzo a Domodossola, presso l’ex Cappella Mellerio. Alcuni giorni prima degli eventi il comitato organizzatore diffonderà tutte le informazioni utili per partecipare.